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Визначився найкращий гравець матчу Ірландія - Україна

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Став відомий найкращий гравець матчу
Визначився найкращий гравець матчу Ірландія - Україна
Фото - УАФ

Джерело - Чемпіон.

WhoScored та SofaScore оцінили гру учасників матчу Ліги націй Ірландія – Україна (0:1).

Найвищу оцінку від WhoScored отримав Микола Шапаренко – 7,9. Півзахисник за 90 хвилин 94 рази торкнувся м’яча, віддав 65 точних передач з 69 (94%), у тому числі 2 ключові, 4 рази пробив по воротах (2 в площину, 1 повз та 1 заблокований), провів 3 вдалі обведення з 4, заробив 2 фоли, 5 разів відібрав м’яч, по разу перехопив його та виніс.

За версію SofaScore, найкращий гравець зустрічі – Андрій Лунін з 7,9 бала. На рахунку голкіпера 4 сейви (3 в межах штрафної), 1 відбитий удар кулаками, 1 перехват навісу, 45 дотиків м’яча, 21 точна передача з 31 (68%), 1 виграна верхова дуель та 1 виніс м’яча.

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