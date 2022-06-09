Визначились арбітри матчу Україна - Вірменія

Стали відома арбітри матчу

Джерело - Чемпіон.

УЄФА призначив арбітрів на матч Ліги націй між Україною та Вірменією.

Про це повдіомляє УАФ.

На поєдинку Ліги націй-2022/2023 Україна — Вірменія, який відбудеться 11 червня в Лодзі на стадіоні ЛКС, працюватиме суддівська бригада з Польщі.

Головним арбітром виступить Данієль Стефанський. На лініях йому допомагатимуть Давід Голіс та Міхал Обукович. Четвертий арбітр — Лукаш Кузьма.

Зустріч розпочнеться о 16.00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України переграла Ірландію у Лізі націй.