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Визначились арбітри матчу Україна - Вірменія

Сьогодні 11:51 263 0
Стали відома арбітри матчу
Визначились арбітри матчу Україна - Вірменія
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

УЄФА призначив арбітрів на матч Ліги націй між Україною та Вірменією.

Про це повдіомляє УАФ.

На поєдинку Ліги націй-2022/2023 Україна — Вірменія, який відбудеться 11 червня в Лодзі на стадіоні ЛКС, працюватиме суддівська бригада з Польщі.

Головним арбітром виступить Данієль Стефанський. На лініях йому допомагатимуть Давід Голіс та Міхал Обукович. Четвертий арбітр — Лукаш Кузьма.

Зустріч розпочнеться о 16.00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України переграла Ірландію у Лізі націй.

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