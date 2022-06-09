Павелко: Заслужений результат команди Петракова

Збірна України перемігши Ірландію зробила перший крок до повернення у дивізіон А Ліги націй.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Україна стартує з перемоги у Лізі націй 2022/2023. Холоднокровна та майстерна гра команди Олександра Петракова, заслужений результат та найкращі вболівальники, які прийшли на стадіон Авіва у Дубліні підтримати нашу збірну. Важливі перші три очки у третьому розіграші турніру. Це перший крок до головної мети у цій Лізі націй — повернення у Лігу А.

Вітаю всіх вболівальників, а насамперед наших воїнів на передовій, футболістів і тренерський штаб з цією перемогою. Вдалої підготовки команді до матчу проти Вірменії, який відбудеться 11 червня у польській Лодзі. Слава Героям. Слава Україні", – написав Павелко.