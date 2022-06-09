Тренер збірної Ірландії: Моя команда не заслуговувала на поразку

Збірна Ірландії не заслуговувала на поразку від України у матчі Ліги націй.

Про це розповів головний тренер ірландців Стівен Кенні.

"Я казав після матчу з Вірменією, що моя команда не заслуговувала на поразку. Те саме я готов сказати й зараз. Ми непогано почали й притисли суперника в перші 20 хвилин зустрічі. Але потім гра вирівнялась. Ми мали можливості, аби забити, але не використали їх. А суперник, навпаки, дуже добре скористався своїм шансом.

Україна має чудову команду, а її молоді футболісти сьогодні продемонстрували клас та жагу до боротьби, які нічим не відрізнялися від тих, що показали більш досвідчені гравці в зустрічі із Шотландією.

Але повторюся — на мою думку, гра була рівною", — зауважив Кенні.