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Бейл може перейти у клуб Чемпіоншипу

Сьогодні 10:15 179 0
Гарет Бейл може перебратися до Чемпіоншипу.
Бейл може перейти у клуб Чемпіоншипу
#Кардіфф Сіті, #Чемпіонат Англії, Чемпіоншип, #Гарет Бейл

Джерело - football.ua.

Колишній півзахисник Реала Гарет Бейл може продовжити кар'єру в англійському Чемпіоншипі.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, у послугах 32-річного валлійця зацікавлений Кардіфф. Клуб з Уельсу випереджає конкурентів у перегонах за підписання гравця. Серед них Тоттенгем, Ньюкасл та клуби МЛС.

Також наголошується, що варіант з Кардіффом привабливий для Бейла, оскільки клуб погоджується на короткострокову угоду. Футболіст має намір бути в хорошій формі перед ЧС-2022 у Катарі, тому йому потрібен гарантований ігровий час.

За підсумками минулого сезону Кардіфф набрав 53 очки після 46 турів і посів 18 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Нагадаємо, збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022.

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