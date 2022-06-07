Бейл може перейти у клуб Чемпіоншипу

Гарет Бейл може перебратися до Чемпіоншипу.

Колишній півзахисник Реала Гарет Бейл може продовжити кар'єру в англійському Чемпіоншипі.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, у послугах 32-річного валлійця зацікавлений Кардіфф. Клуб з Уельсу випереджає конкурентів у перегонах за підписання гравця. Серед них Тоттенгем, Ньюкасл та клуби МЛС.

Також наголошується, що варіант з Кардіффом привабливий для Бейла, оскільки клуб погоджується на короткострокову угоду. Футболіст має намір бути в хорошій формі перед ЧС-2022 у Катарі, тому йому потрібен гарантований ігровий час.

За підсумками минулого сезону Кардіфф набрав 53 очки після 46 турів і посів 18 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Нагадаємо, збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022.