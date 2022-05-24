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Шахтарю виповнилося 86 років

Сьогодні 12:27 185 0
В цей день 1936 року донецька команда провела перший офіційний матч у своїй історії.
Шахтарю виповнилося 86 років
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Сьогодні, 24 травня, донецькому Шахтарю виповнилося 86 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В цей день 1936 року донецька команда провела свій перший офіційний матч у першості СРСР проти казанського Динамо

В історії незалежної України гірники завоювали 36 трофеїв: Кубок УЄФА, 13 чемпіонств в Україні, 13 Кубків та 9 Суперкубків України.

Також команда виграла 4 Кубки та 1 Суперкубок СРСР.

Нагадаємо, Шахтар буде у третьому кошику під час жеребкування групового етапу ЛЧ.

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