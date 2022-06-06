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Бабич покинув Кривбас

Сьогодні 12:25 98 0
Кривбас залишився без головного тренера
Бабич покинув Кривбас
#Олександр Бабич, #Кривбас, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас оголосив про припинення співпраці з тренером Олександром Бабичем.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

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Контракт розірвано за обопільною згодою сторін.

Бабич працював у криворізькому клубі з жовтня 2021 року. Під його керівництвом команда не програла жодного матчу, вигравши 6 поєдинків та тричі зігравши у нічию. За результатом сезону 2021/22, який завершився достроково, Кривбас вийшов до Української Прем'єр-ліги.

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Публикация от ФК "КРИВБАС" (@fckryvbas)

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