Бабич покинув Кривбас

Кривбас залишився без головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Кривбас оголосив про припинення співпраці з тренером Олександром Бабичем.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

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Контракт розірвано за обопільною згодою сторін.

Бабич працював у криворізькому клубі з жовтня 2021 року. Під його керівництвом команда не програла жодного матчу, вигравши 6 поєдинків та тричі зігравши у нічию. За результатом сезону 2021/22, який завершився достроково, Кривбас вийшов до Української Прем'єр-ліги.