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Їм немає місця у клубі: Кривбас припинив співпрацю з Віценцем та Дьяченком

Сьогодні 10:55 331 0
Кривбас має чітку проукраїнську позицію
Їм немає місця у клубі: Кривбас припинив співпрацю з Віценцем та Дьяченком
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fckryvbas.

Кривбас оголосив про припинення співпраці з тренером Академії U-19 Віталієм Віценцем та його помічником Станіславом Дьяченком, аргументуючи це відсутністю у фахівців проукраїнської позиції.

Про це йдеться в заяві криворізького клубу.

"Сьогодні Україна веде визвольну боротьбу з кривавою агресією росії. Збройні сили України героїчно відстоюють незалежність та територіальну цілісність країни.

Тероборона наполегливо боронить нашу землю. Волонтери самовіддано підтримують наших захисників та тих, хто потребує допомоги. Кожен з нас наближає перемогу. ФК Кривбас теж не стоїть осторонь. Наші ультрас та співробітники Кривбасу воюють на передовій. Гуманітарний штаб клубу допомагає тим, хто врятувався від бойових дій та постраждав від війни. Генеральний спонсор клубу, компанія Рудомайн, надає значну як матеріальну, так і фінансову допомогу захисникам України.

І, зрозуміло, що ФК Кривбас має чітку та однозначну проукраїнську позицію. Україна – суверенна незалежна держава. Росія – агресор, армія рф – мародери, вбивці та ґвалтівники. Путін – х*ло.

Інший погляд на те, що відбувається, для клубу є неприйнятним, іншої позиції для Кривбасу просто не існує. Клуб не буде заплющувати очі та виправдовувати будь-кого. Ми переконані, що тим, хто має іншу думку, не має місця у Великій Родині Кривбас.

З урахуванням цього, ФК Кривбас ухвалив рішення про припинення співпраці з тренером Академії U-19 Віталієм Віценцем та його помічником Станіславом Дьяченком. Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога буде за нами!", – йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, Бабич покинув Кривбас.

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