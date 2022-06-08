Ірландія - Україна 0:1: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна України здобуває мінімальну перемогу в першому матчі Ліги націй!

90' Шапаренко класно на Циганкова відпасував, але удар Віктора заблокували - кутовий для збірної України.

90' З льоту пробивав Найт, але вище воріт пішов м'яч.

90' Ігнатенко намагався закидання виконати на Циганкова, але Віктор на цю передачу не пішов.

90' Миколенко прострілював на Шапаренка, але голкіперу вдалося перехопити цю передачу.

90' 5 хвилин додав суддя до основного часу.

89' Заміна в складі збірної України: замість Сидорчука на поле вийшов Ігнатенко.

88' Макклен подавав з стандарту, але удар Дафі прийшов повз ворота.

87' Попов збив О'ші, ще один штрафний для ірландців

86' Заміна відбулася в складі збірної України: замість Довбика на поле вийшов Сікан.

85' Макклейн подавав з кутового на Дафі, але не дали ірландському капітану пробити головою - аут для збірної України.

83' Каллен потужно пробивав з-за меж штрафного, але трохи повз ворота пішов м'яч.

81' Гамільтон прострілював з флангу, але вбив Бондар м'яч подалі від воріт.

79' Обафемі подав з флангу, Дафі пробив головою, але в поперечину влучив захисник ірландської команди.

78' Заключна заміна в складі збірної Ірландії: замість Огбене на поле вийшов Гамільтон.

77' Миколенко збив Брауна біля штрафного майданчика. Небезпечний стандарт для господарів та жовта для Віталія.

76' Довбик впав у центрі поля, але арбітр не зафіксував фол з боку граця збірної Ірландії.

74' Подавав Макклейн зі стандарту, але Миколенку вдалося вибити м'яч подалі.

73' Попов збив Макклейна на фланзі, штрафний для Ірландії.

71' Подвійна заміна від Петракова: замість Качараби та Мудрика на поле вийшли Караваєв та Піхальонок.

70' У центрі поля збили Циганкова, штрафний на користь збірної України.

68' Потрійна заміна в складі збірної Ірландії: замість Робертсона, Стівенсена та Крісті на поле вийшли Обафемі, Браун та Макклін.

67' Сидорчук намагався на Циганкова закидання виконати, але засильньою вийшла передача - аут для ірландців.

66' Пішла подача з корнера, але гравці збірної України вибили м'яч подалі.

65' Хендрік пробивав з-за меж штрафного, але від захисника збірної України м'яч пішов на кутовий.

63' Вимушена заміна в збірної Ірландії: замість Ігана гру продовжив О'ші.

62' Класну атаку розвивали гравці збірної України, але після скидки Довбика не дали Мудрику пробити по воротах.

60' Довбик спробуваав пробити з меж штрафного, але воротар забрав м'яч у руки.

58' Іган отримав пошкодження, коли намагався до м'яч дотягнутися. Медики на полі.

57' Утікали у контратаку гравці збірної України, але Качараба помилився з пасом і віддав м'яч супернику.

55' Шапаренко наважився на дальній удар низом, але воротар забрав м'яч у руки.

54' Каллен у центрі поля зфолив проти Сидорчука. Штрафний удар на користь збірної Ірландії і жовта для хавбека господарів.

52' Дафі пробивав після подачі з корнеру, але Лунін забрав м'яч у руки.

51' Стівенс подавав зі штрафного, але Качараба вибив м'яч на кутовий.

50' Довбик пробивав з-за меж штрафного майданчика, але його удар заблокували.

49' Знову ВАР перевіряв гол, але тепер зараховане взяття воріт!

48' ГОООООЛ! Збірна України виходить вперед! Віктор Циганков подав з штрафного, ніхто не дістався до м'яча, але від газону снаряд відскочив у ворота.

47' Заміна відбулося в складі збірної України: замість Зубкова на поле вийшов Циганков.

46' Другий тайм розпчався!

Завершується перший тайм! Нулі в Дубліні.

45' Шаперенко прибрав захисника під себе і пробив з-за меж штрафного майданчика, але у руки пішов м'яч голкіперу.

45' Мудрик у центрі поля відмахнувся, але усним попередженням обмежився українець.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Збірна України подавала з кутового, але ніхито не зміг зачепитися за м'яч.

41' Микола Шапренко за коліно тримається. Медики на полі, допомагають українському хавбеку.

39' Немає голу, зафіксував арбітр офсайд у Довбика.

37' ГОООООЛ! Збірна України відкриває рахунок у матчі! Шапаренко віддав розрізну передачу на Довбика, той виконав подачу, м'яч підхопив Качараба і потужно пробив з-за меж штрафного майданчика точно в дальній кут.

35' Робінсон у штрафному майданчику боровся з Бондарем і впав на газон, але арбітр не побачив причин призначати пенальті.

33' Мудрик утікав у контратаку, але не зміг Михайло трьох суперників пройти і втратив м'яч у підсумку.

31' Огбене проривався по флангу, але Сирота у підкаті вибив м'яч в аут.

29' Зубков пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч у руки голкіперу прийшов.

27' Лежав на газоні Зубков, але арбітр не відреагував на епізод за участі українського вінгера.

25' Попов встиг перехопити м'яч і віддати передачу на Луніна, вже менше моментів з'являється біля воріт українського голкіпера.

23' Добвик наважився на удар з дальньої дистанції, але повз ворота пройшов м'яч.

22' Сиорта боровся з Огбене і зміг вибити м'яч за бокову лінію.

20' Намагалися через Довбика атаку розвивати підопічні Петракова, але Артем на зміг обробити м'яч.

18' Шапаренко віддав на Мудрика, Михайло намагався пройти в центрі і пробити по воротах, але удар не вдався у вінгера збірної України.

17' Миколенко наважився на дальній удар, але не влучив у площину воріт захисник Евертона.

16' Миколенко викноував навіс на Шаперенка, але Микола пробивав повз ворота.

15' Робінсон виконував подачу з правого флангу, але ігровий снаряд перетнув межі поля - удар від воріт.

13' Найт виконував простріл у штрафний майданчик, але в ірландського вінгера зафіксували офсайд.

12' Мудрик пройшов по центру і пробвав з-за меж штрафного майданчику, але вище воріт пішов м'яч.

10' Найт з дальньої дистанції пробивав, але Лунін забрав м'яч у руки.

8' Намагається збірна України контролювати м'яч, але до удару справа не доходить.

6' Чимало браку в діях гравців збірної України наразі.

5' Пішла подача на дальнб стійку, але Зубков перехопив м'яч.

4' Іган ззаду по ногах вдарив Зубкову, суддя зафіксував штрафний.

3' Найт класно прорвався по флангу і пробивав по воротах, але Лунін забрав м'яч у руки.

2' Довбик запресингував захисника чим змусив помилитися з передачею гравця збірної Ірландії.

1' Матч розпчався!

Тепер звучить гімн Ірландії!

Лунає гімн України.

Команди виходять на поле!

Став відомий склад збірної України.

Збірна України зіграє з Ірландією в межах 2 туру Ліги націй УЄФА.

Поєдинок відбудеться 8 червня, на Авіві-Стедіум у Дубліні. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.