Ребров не підписав новий контракт з Аль-Айном

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров ще не підписав новий контракт з клубом.
Про це розповів журналіст Дмитро Ільченко.
"Ребров заперечив інформацію про нібито вже узгоджене продовження контракту ще на рік з Аль-Айном, який під його керівництвом виграв чемпіонат та Кубок ОАЕ. Разом з тим, Ребров не виключив таку можливість в майбутньому", – розповів Ільченко.
Раніше повідомлялося, що Ребров відмовився від можливості очолити збірну України.
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