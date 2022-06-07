Ребров не підписав новий контракт з Аль-Айном

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров ще не підписав новий контракт з клубом.

Про це розповів журналіст Дмитро Ільченко.

"Ребров заперечив інформацію про нібито вже узгоджене продовження контракту ще на рік з Аль-Айном, який під його керівництвом виграв чемпіонат та Кубок ОАЕ. Разом з тим, Ребров не виключив таку можливість в майбутньому", – розповів Ільченко.