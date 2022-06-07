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Ребров не підписав новий контракт з Аль-Айном

Сьогодні 14:22 212 0
Сергій Ребров не має оновленого контракту
Ребров не підписав новий контракт з Аль-Айном
#Аль-Айн, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров ще не підписав новий контракт з клубом.

Про це розповів журналіст Дмитро Ільченко.

"Ребров заперечив інформацію про нібито вже узгоджене продовження контракту ще на рік з Аль-Айном, який під його керівництвом виграв чемпіонат та Кубок ОАЕ. Разом з тим, Ребров не виключив таку можливість в майбутньому", – розповів Ільченко.

Раніше повідомлялося, що Ребров відмовився від можливості очолити збірну України.

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Публикация от Дмитрий Ильченко (@foot.blog.ilchenko)

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