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Нападник Реала зацікавив Вест Гем

Сьогодні 14:41 126 0
Лука Йович влітку може змінити клуб
Нападник Реала зацікавив Вест Гем
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Йович, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Нападник Реала Лука Йович імовірно покине мадридський клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

На серба претендують одразу декілька клубів, а останнім часом можливість його придбання активно вивчає Вест Гем. Лондонці знаходяться в пошуках нового форварда для конкуренції з Майклом Антоніо, а Йович – один із головних кандидатів в шорт-листі керівництва.

Також у послугах гравця зацікавлені Арсенал та Тоттенгем.

Портал Transfermarkt оцінює потенційний перехід у 16 млн євро. В сезоні, що минув, 24-річний футболіст відзначився 1 голом та 3 асистами в 15 матчах Ла-Ліги. 

Раніше повідомлялось, що Арсенал та Вест Гем активізувалися у боротьбі за Зінченка.

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