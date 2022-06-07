Нападник Реала зацікавив Вест Гем

Лука Йович влітку може змінити клуб

Нападник Реала Лука Йович імовірно покине мадридський клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

На серба претендують одразу декілька клубів, а останнім часом можливість його придбання активно вивчає Вест Гем. Лондонці знаходяться в пошуках нового форварда для конкуренції з Майклом Антоніо, а Йович – один із головних кандидатів в шорт-листі керівництва.

Також у послугах гравця зацікавлені Арсенал та Тоттенгем.

Портал Transfermarkt оцінює потенційний перехід у 16 млн євро. В сезоні, що минув, 24-річний футболіст відзначився 1 голом та 3 асистами в 15 матчах Ла-Ліги.

Раніше повідомлялось, що Арсенал та Вест Гем активізувалися у боротьбі за Зінченка.