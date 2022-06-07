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Зверєв пропустить Вімблдон

Сьогодні 12:41 175 0
Александр Зверєв не зіграє на Вімблдоні
Зверєв пропустить Вімблдон
Фото - gettyimages
#Вімблдон, #Зверєв

Джерело - tribuna.com.

Німецький тенісист Александр Зверєв (3) пропустить 6-8 тижнів через травму.

Про це повідомляє L’Équipe.

Через травму тенісист пропустить Вімблдон, який пройде з 27 червня по 10 липня. Звєрєв готуватиметься до повернення в тур на початку серпня. Його мета – встигнути відновитися до US Open, який проведуть з 29 серпня по 11 вересня.

Звєрєв отримав пошкодження у півфіналі Ролан Гаррос в матчі проти Рафаеля Надаля. Він покидав корт на візку, а потім пересувався на милицях.

Нагадаємо, Зверєв зазнав жахливої травми у півфіналі Ролан Гаррос.

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