Блогер може залишитися в структурі клубу УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Український блогер Дмитро Поворознюк може залишитися у структурі Вереса.

Про це він розповів Брутальному футболу.

"На даний момент я хочу далі продовжувати з Вересом. Чи футболістом я буду, чи просто в структурі команди, помічником тренера – ми ще будемо вирішувати. Голова говорить, що треба зробити паузу з тренуваннями".

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