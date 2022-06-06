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Поворознюк: Хочу продовжувати з Вересом

Сьогодні 18:35 96 0
Блогер може залишитися в структурі клубу УПЛ
Поворознюк: Хочу продовжувати з Вересом
#Верес, #Дмитро Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Український блогер Дмитро Поворознюк може залишитися у структурі Вереса.

Про це він розповів Брутальному футболу.

"На даний момент я хочу далі продовжувати з Вересом. Чи футболістом я буду, чи просто в структурі команди, помічником тренера – ми ще будемо вирішувати. Голова говорить, що треба зробити паузу з тренуваннями".

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"А з іншої сторони, якщо ти хочеш бути максимально близьким до футболістів, ти повинен проходити те, що проходять вони. Ближче до початку чемпіонату буде зрозуміло", - сказав Поворознюк.

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