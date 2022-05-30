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Верес відновив будівництво клубної інфраструктури

Сьогодні 10:44 175 0
Іван Надєїн прокоментував будівництво клубної інфрастуктури
Верес відновив будівництво клубної інфраструктури
#Верес, #Надеїн, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Верес відновив будівництво спортивної інфраструктури клубу у місті Рівному.

Про це розповів президент рівненського клубу Іван Надєїн.

"З початком війни не було у нас ні можливостей, ні людей, аби продовжувати будівництво. Кілька тижнів тому ми таки прийняли рішення відновити роботи. У будівельників стоїть задача завершити два поля. Одне з них зі штучним покриттям, газон вже лежить на складі. Робіт не так багато залишилось. Основа для поля вже готова, дренаж проведений. Тобто, мінізбір команди можна буде провести тут.

Друге поле – трав’яне, його ми плануємо на початку червня засіяти. Вважаємо, що ці поля в сьогоднішніх умовах нам точно допоможуть, адже в області критична ситуація із футбольною інфраструктурою.  Ми зможемо тут проводити збори та тренування усіх команд Вереса. Якщо ми в часи війни добудуємо ці поля, то це буде перемога для Рівного та області.

В планах залучити партнера, інвестора. І це питання безперечно складне. Як ви можете помітити – у Рівному не так багато будівництв ожили, а от база Вереса життя демонструє", – розповів Надєїн.

Нагадаємо, у будинку президента Вереса стратили двох чоловіків.

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