Верес відновив будівництво клубної інфраструктури

Верес відновив будівництво спортивної інфраструктури клубу у місті Рівному.

Про це розповів президент рівненського клубу Іван Надєїн.

"З початком війни не було у нас ні можливостей, ні людей, аби продовжувати будівництво. Кілька тижнів тому ми таки прийняли рішення відновити роботи. У будівельників стоїть задача завершити два поля. Одне з них зі штучним покриттям, газон вже лежить на складі. Робіт не так багато залишилось. Основа для поля вже готова, дренаж проведений. Тобто, мінізбір команди можна буде провести тут.

Друге поле – трав’яне, його ми плануємо на початку червня засіяти. Вважаємо, що ці поля в сьогоднішніх умовах нам точно допоможуть, адже в області критична ситуація із футбольною інфраструктурою. Ми зможемо тут проводити збори та тренування усіх команд Вереса. Якщо ми в часи війни добудуємо ці поля, то це буде перемога для Рівного та області.

В планах залучити партнера, інвестора. І це питання безперечно складне. Як ви можете помітити – у Рівному не так багато будівництв ожили, а от база Вереса життя демонструє", – розповів Надєїн.