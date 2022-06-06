Український сервіс відновив роботу після кібератаки росії

Роботу сервісу OLL.TV після кібератаки з боку росії під час матчу Вельс – Україна відновлено.

Про це йдеться в заяві сервісу.

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"Після відбиття атаки та ретельної перевірки сервісу на можливі приховані вразливості, о 3 ночі нашими фахівцями було відновлено роботу сервісу.

Фокус кібератаки був націлений на підміну пропагандою окупантів сигналу трансляцій телеканалів, тож сервіс було оперативно відключено для блокування її поширення.

Найближчим часом користувачам сервісу буде нарахована компенсація, про що буде повідомлено додатково у повідомленнях від платформи та viber/sms.

Скоординована та спланована саме у час показу матчу збірної атака вкотре доводить, з ким ми маємо справу – злі, заздрісні орки, які попрощалися з міжнародним футболом через свою агресію та хочуть зробити те саме з нами. Нічого в них не вийде – пливуть слідом за кораблем та готуються кодити на своїх імпортозамісних "ельбрусах" вже у найближчій перспективі", – йдеться в повідомленні.