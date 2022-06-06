Головне
Збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022
Вчора 20:56 1110
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
Сьогодні 13:27 197
Бабич покинув Кривбас
Сьогодні 12:25 205
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України
Сьогодні 12:09 16716
Вернидуб може очолити Кривбас
Сьогодні 11:16 490
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України
Сьогодні 09:31 218236
Збірна Португалії розгромила Швейцарію: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:41 1002
Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги
Вчора 23:09 341
Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євро U-21
Вчора 22:36 764
Магучіх здобула золоту медаль на етапі Діамантової ліги
Вчора 22:24 516
Прямі трансляції

Геннессі: Це моя найкраща гра за збірну Вельсу

Сьогодні 14:54 120 0
Вейн Геннессі прокоментував вихід на ЧС-2022
Геннессі: Це моя найкраща гра за збірну Вельсу

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Вельсу Вейн Геннессі оцінив перемогу над Україною (1:0) у фіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Це абсолютно неймовірно. Не тільки для мене – для кожного, хто був на цьому полі сьогодні ввечері. Хлопці, які не вийшли на поле, персонал – усі заслужили вихід на ЧС. Ми провели хороший відбірковий цикл. Вважаю, що це моя найкраща гра за збірну Вельсу На такому ключовому етапі – це очевидно.

Але ми повинні віддати належне Україні, це фантастична команда.

Бейл знову виконав неймовірний штрафний удар. Я абсолютно кайфую. Не розумію, як він це робить. Він такий небезпечний при виконанні штрафних ударів", - сказав Геннессі.

Нагадаємо, збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн 2823
Вельс - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Вельс - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 6199
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України 16716
Уельс - Україна 1:0. Як це було Уельс - Україна 1:0. Як це було 46571
Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом 5637
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України 218236
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3305
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3074 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5306
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4680 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11907
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9919 3