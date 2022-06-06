Геннессі: Це моя найкраща гра за збірну Вельсу

Голкіпер збірної Вельсу Вейн Геннессі оцінив перемогу над Україною (1:0) у фіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Це абсолютно неймовірно. Не тільки для мене – для кожного, хто був на цьому полі сьогодні ввечері. Хлопці, які не вийшли на поле, персонал – усі заслужили вихід на ЧС. Ми провели хороший відбірковий цикл. Вважаю, що це моя найкраща гра за збірну Вельсу На такому ключовому етапі – це очевидно.

Але ми повинні віддати належне Україні, це фантастична команда.

Бейл знову виконав неймовірний штрафний удар. Я абсолютно кайфую. Не розумію, як він це робить. Він такий небезпечний при виконанні штрафних ударів", - сказав Геннессі.