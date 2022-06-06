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Вернидуб може очолити Кривбас

Сьогодні 11:16 204 0
Юрій Вернидуб може повернутися в УПЛ
Вернидуб може очолити Кривбас
#Юрій Вернидуб, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Кривбас наступний сезон може розпочати із новим наставником, Олександра Бабича на тренерському містку більше не буде.

Про це повідомляє ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Олександр Бабич покидає команду. Це ініціатива президента клубу. До Бабича немає глобальних претензій. Просто чуйка, інтуїція, шосте чуття. Розглядаються кілька кандидатур.

Серед них не на останньому місці Юрій Вернидуб. Він підтвердив, що є зацікавленість. На питання про Шериф він відповів: "Як я можу зараз покинути Україну?", – сказав Співаковський.

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