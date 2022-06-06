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Фіорентина зробила офіційну пропозицію Шахтарю щодо Додо

Сьогодні 11:45 129 0
Додо влітку може змінити клуб
Фіорентина зробила офіційну пропозицію Шахтарю щодо Додо
#Додо, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Фіорентина, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Керівництво Фіорентини продовжує активно цікавитись послугами правого фулбека Шахтаря Додо.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Італійський клуб зробив перший серйозний крок у торгах за футболіста – відправив Шахтарю офіційну пропозицію про трансфер. Її умови джерело не деталізує, однак зазначає, що поки що сума, яку готова заплатити за Додо Фіорентина, далека від 15 мільйонів євро, які нібито запитує за футболіста Шахтар.

Нинішня пропозиція – по суті, перша спроба Фіорентини вступити в дискусію з Шахтарем щодо можливості трансферу Додо.

Нагадаємо, Шахтар хоче зберегти Додо.

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