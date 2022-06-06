Фіорентина зробила офіційну пропозицію Шахтарю щодо Додо

Додо влітку може змінити клуб

Керівництво Фіорентини продовжує активно цікавитись послугами правого фулбека Шахтаря Додо.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Італійський клуб зробив перший серйозний крок у торгах за футболіста – відправив Шахтарю офіційну пропозицію про трансфер. Її умови джерело не деталізує, однак зазначає, що поки що сума, яку готова заплатити за Додо Фіорентина, далека від 15 мільйонів євро, які нібито запитує за футболіста Шахтар.

Нинішня пропозиція – по суті, перша спроба Фіорентини вступити в дискусію з Шахтарем щодо можливості трансферу Додо.

Нагадаємо, Шахтар хоче зберегти Додо.