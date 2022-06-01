Шахтар хоче зберегти Додо

Додо може залишитися у Шахтарі

Джерело - Чемпіон.

Шахтар хоче продовжити співпрацю з 23-річним правим фулбеком Додо і в наступному сезоні.

Про це повідомляє Goal.com.

Російсько-українська війна змусила бразильця покинути донецький клуб, і нині Додо має сумнів щодо доцільності повернення.

Керівники Шахтаря планують найближчими днями переговорити з Додо про майбутнє, а також переконати бразильця залишитися. Футболіст на даний момент не веде переговорів з іншими клубами через повагу до контракту із Шахтарем. Додо хоче вислухати позицію Шахтаря та дізнатися, які гарантії безпеки для нього особисто та членів його родини може надати донецький клуб.

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