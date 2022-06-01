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Шахтар хоче зберегти Додо

Сьогодні 21:38 82 0
Додо може залишитися у Шахтарі
Шахтар хоче зберегти Додо
#Додо, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар хоче продовжити співпрацю з 23-річним правим фулбеком Додо і в наступному сезоні.

Про це повідомляє Goal.com.

Російсько-українська війна змусила бразильця покинути донецький клуб, і нині Додо має сумнів щодо доцільності повернення.

Керівники Шахтаря планують найближчими днями переговорити з Додо про майбутнє, а також переконати бразильця залишитися. Футболіст на даний момент не веде переговорів з іншими клубами через повагу до контракту із Шахтарем. Додо хоче вислухати позицію Шахтаря та дізнатися, які гарантії безпеки для нього особисто та членів його родини може надати донецький клуб.

Нагадаємо, Нерес близький до трансферу в Бенфіку.

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