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Ліверпуль відхилив пропозицію Баварії щодо трансферу Мане

Сьогодні 10:45 172 0
Баварія працює над трансфером форварда
Ліверпуль відхилив пропозицію Баварії щодо трансферу Мане
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Ліверпуль, #Мане, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Ліверпуль відмовився продавати Садіо Мане Баварії за 25 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє The Times.

Стартову пропозицію німецький клуб зробив наприкінці минулого тижня. Вона передбачала, що німці заплатять за 30-річного сенегальця 21 мільйон фунтів одразу, а ще 4 у вигляді бонусів, виплата великої частини з яких залежала б від того, чи виграє Баварія Лігу чемпіонів.

На думку керівництва англійського клубу, так пропозиція значно недооцінює вінгера. При цьому англійці не назвали ціну, за яку готові відпустити футболіста.

Transfermarkt оцінює гравця у 80 млн євро, його контракт з Ліверпулем спливає через рік.

Нагадаємо, Ліверпуль може підписати Пулішича на заміну Мане.

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