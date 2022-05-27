ПСЖ остаточно визначився з трансфером Дембеле

Усман Дембеле не перейде у ПСЖ

Вінгер Барселони та збірної Франції Усман Дембеле не стане гравцем ПСЖ.

Про це повідомляє Le Parisien.

ПСЖ більше не намагатиметься підписати Дембеле на правах вільного агента. Луїс Кампос, майбутній новий спортивний директор парижан, виступив проти трансферу.

По-перше, Кампос незадоволений високою травматичністю француза, через що той часто опиняється у лазареті. По-друге, менеджеру не подобається ставлення вінгера до роботи. Відтак, запрошення Дембеле здається функціонеру надто ризикованим.

Раніше Дембеле відхилив пропозицію Барселони.