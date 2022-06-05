Пятов: Абсолютно всі готові до матчу з Вельсом

Голкіпер збірної України розповів про настрій команди напередодні матчу з Вельсом

Джерело - УАФ.

Гравці збірної України готові до фіналу відбору до ЧС-2022 з Вельсом.

Про це розповів голкіпер національної команди Андрій Пятов.

"Я побачив по настрою всіх гравців, що вони дуже сконцентровані. Є й хвилювання, але це звичайна справа - і це навіть добре, адже веде до ще більшої концентрації. Абсолютно всі готові до гри й чекають на матч".

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"Нема питань - усі хлопці знають, коли працювати, а коли трохи розслабитися, посміятися, пожартувати. Хоча в наші часи це й виходить нечасто. Але ось, наприклад, після теоретичних занять можемо і в настільний теніс пограти", - сказав Пятов.

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