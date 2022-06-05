Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграє проти Вельса у фіналі плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.
Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою на цей поєдинок.
Воротарі: Бущан, Пятов, Різник
Захисники: Соболь, Бондар, Сирота, Забарний, Миколенко, Качараба, Караваєв, Матвієнко
Актуально: Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022
Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Зінченко, Піхальонок, Зубков
Нападники: Яремчук, Довбик
З гравців, які зараз перебувають у Кардіффі, до заявки не потрапили Данило Сікан, Денис Попов, Андрій Лунін та Данило Ігнатенко.
Нагадаємо, на матчі Вельс - Україна працюватимуть іспанські арбітри.