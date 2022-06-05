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Лунін, Попов та Сікан не потрапили до заявки збірної України на матч з Вельсом

Сьогодні 10:15 544 0
Данило Ігнатенко, який прибув у розташування збірної нещодавно також не зіграє
Лунін, Попов та Сікан не потрапили до заявки збірної України на матч з Вельсом
#Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти Вельса у фіналі плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою на цей поєдинок.

Воротарі: Бущан, Пятов, Різник

Захисники: Соболь, Бондар, Сирота, Забарний, Миколенко, Качараба, Караваєв, Матвієнко

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Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Зінченко, Піхальонок, Зубков

Нападники: Яремчук, Довбик

З гравців, які зараз перебувають у Кардіффі, до заявки не потрапили Данило Сікан, Денис Попов, Андрій Лунін та Данило Ігнатенко.

Нагадаємо, на матчі Вельс - Україна працюватимуть іспанські арбітри.

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