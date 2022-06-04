Піке та Шакіра оголосили про розлучення

Піке та Шакіра підтвердили розлучення після 12 років стосунків

Захисник Барселони Жерар Піке і Шакіра вирішили розлучитися.

Про це повідомляє efe.com.

"З прикрістю повідомляємо, що наші шляхи розходяться. Заради добробуту наших дітей, які є нашим найвищим пріоритетом, ми просимо вас поважати їхнє приватне життя. Дякую за розуміння", – сказано в спільній заяві Піке та Шакіри.

45-річна Шакіра та 35-річний Жерар Піке познайомилися незадовго до ЧС-2010. Вони почали зустрічатися у 2011 році. Пара має двох спільних дітей – 9-річний Мілан та 7-річний Саша.

Нагадаємо, Барселона може придбати захисника на заміну Піке.