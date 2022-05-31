Барселона може придбати захисника на заміну Піке

Каталонці не впевнені у фізичному стані капітана

Джерело - AS.

Барселона має сумніви щодо фізичного стану захисника Жерара Піке перед новим сезоном.

Про це повідомляє AS.

Каталонці хочуть підписати центрального захисника цього літа, оскільки не впевнені, що Піке зможе грати цілий сезон без перерв.

Жюль Кунде з Севільї є основною ціллю Хаві для підсилення цієї позиції, однак його складно буде отримати через високу ціну.

Більш реальними варіантами є Каліду Кулібалі з Наполі і Іньїго Мартінес з Атлетіка. Їх контракти закінчуються в 2023 році.

Нагадаємо, Хаві планує масштабну перебудову складу у Барселоні.