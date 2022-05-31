Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 10:52 1302
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022
Сьогодні 10:45 8652
Костевич та Омельчук здобули срібло на Кубку світу
Вчора 18:00 349
Визначився арбітр матчу збірна України - збірна Шотландії
Вчора 16:31 907
Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 11:13 6811
Конотоп стала срібною призеркою чемпіонату Європи
29.05.2022 23:25 540
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
29.05.2022 23:12 21128
Збірна Фінляндії здолала Канаду у фіналі чемпіонату світу
29.05.2022 23:08 2694
Чоловіча збірна України здобула четверту перемогу у Золотій Євролізі
29.05.2022 22:09 996
Перес виграв Гран-прі Монако
29.05.2022 19:25 573
Прямі трансляції

Барселона може придбати захисника на заміну Піке

Сьогодні 10:37 73 0
Каталонці не впевнені у фізичному стані капітана
Барселона може придбати захисника на заміну Піке
#Атлетік, #Барселона, #Кулібалі, #Кунде, #Наполі, #Севілья, #Жерар Піке, #Іньїго Мартінес

Джерело - AS.

Барселона має сумніви щодо фізичного стану захисника Жерара Піке перед новим сезоном.

Про це повідомляє AS. 

Каталонці хочуть підписати центрального захисника цього літа, оскільки не впевнені, що Піке зможе грати цілий сезон без перерв.

Жюль Кунде з Севільї є основною ціллю Хаві для підсилення цієї позиції, однак його складно буде отримати через високу ціну.

Більш реальними варіантами є Каліду Кулібалі з Наполі і Іньїго Мартінес з Атлетіка. Їх контракти закінчуються в 2023 році.

Нагадаємо, Хаві планує масштабну перебудову складу у Барселоні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Син легенди Динамо зі зброєю в руках захищає Україну від російських окупантів Син легенди Динамо зі зброєю в руках захищає Україну від російських окупантів 4239
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 8652
Зінченко зацікавив два клуби АПЛ Зінченко зацікавив два клуби АПЛ 1248
УЄФА не вважає Луніна та Іско переможцями Ліги чемпіонів УЄФА не вважає Луніна та Іско переможцями Ліги чемпіонів 1255
Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 6811
Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець 17058
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 46792 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7885 5
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10486 2
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 5792
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4467
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 41785