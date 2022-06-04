Новий спортдиректор ПСЖ хоче влаштувати чистку в клубі

Паризький клуб можуть покинути ряд футболістів

У складі ПСЖ можливі значні зміни після зміни спортивного директора.

Про це повідомляє L’Equipe

Луїш Кампуш підписав трирічний контракт із паризьким клубом та змінив Леонардо на посаді спортивного директора.

Новий менеджер хоче підписати п'ять нових гравців, при цьому він уже досяг усної домовленості із двома футболістами. Кампуш хоче збільшити кількість французів у складі ПСЖ.

Крім того, новий директор має намір продати кількох гравців. Серед них - Курзава, Ікарді, Еррера, Гує, Вейналдум та Паредес.

Нагадаємо, Погба отримав пропозиції від Реала та ПСЖ.