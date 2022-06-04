Головне
Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022
Вчора 09:27 2978
На матчі Вельс - Україна працюватимуть іспанські арбітри
Сьогодні 10:21 329
Збірна України достроково вийшла у Фінал Чотирьох
Вчора 21:55 990
Деха здобула золото чемпіонату Європи з важкої атлетики
Вчора 21:11 456
Вербич покинув Легію
02.06.2022 21:25 1244
Ярмоленко: Ми знали, як грати проти Шотландії
02.06.2022 21:16 854
Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу
02.06.2022 19:23 4743
Легендарна династія проти молодих і амбітних: анонс фіналу НБА Голден Стейт – Бостон
02.06.2022 19:01 1397
Німець виграла бронзу на Кубку світу у Баку
02.06.2022 18:44 504
Куліш виграв золото Кубка світу з кульової стрільби у Баку
02.06.2022 17:13 536
Прямі трансляції

Новий спортдиректор ПСЖ хоче влаштувати чистку в клубі

Сьогодні 15:47 104 0
Паризький клуб можуть покинути ряд футболістів
Новий спортдиректор ПСЖ хоче влаштувати чистку в клубі
#Леонардо, #ПСЖ

Джерело - L'Équipe.

У складі ПСЖ можливі значні зміни після зміни спортивного директора.

Про це повідомляє L’Equipe

Луїш Кампуш підписав трирічний контракт із паризьким клубом та змінив Леонардо на посаді спортивного директора.

Новий менеджер хоче підписати п'ять нових гравців, при цьому він уже досяг усної домовленості із двома футболістами. Кампуш хоче збільшити кількість французів у складі ПСЖ.

Крім того, новий директор має намір продати кількох гравців. Серед них - Курзава, Ікарді, Еррера, Гує, Вейналдум та Паредес.

Нагадаємо, Погба отримав пропозиції від Реала та ПСЖ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стала відома причина затримки трансферу Мудрика у Баєр Стала відома причина затримки трансферу Мудрика у Баєр 1177
Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 1749
Нідерланди розгромили Бельгію, Данія переграла Францію. Результати матчів Ліги націй Нідерланди розгромили Бельгію, Данія переграла Францію. Результати матчів Ліги націй 909
Визначився новий головний тренер Зорі Визначився новий головний тренер Зорі 1999
Збірна України достроково вийшла у Фінал Чотирьох Збірна України достроково вийшла у Фінал Чотирьох 990
Звєрєв зазнав жахливої травми у півфіналі Ролан Гаррос проти Надаля ВІДЕО Звєрєв зазнав жахливої травми у півфіналі Ролан Гаррос проти Надаля ВІДЕО 1896
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 27218
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 41927
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24399
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9909 3
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11450
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183380