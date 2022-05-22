ПСЖ звільнив Леонардо та призначив Кампуша спортивним директором

Клуб шукає заміну Почеттіно

Джерело - RMC Sport.

Спортивний директор ПСЖ Леонардо залишив свою посаду.

Про це повідомляє RMC Sport.

Парижани призначили Луїша Кампуша на це місце.

Наразі португальський менеджер займає посаду стратегічного радника у Сельті. До цього він працював спортивним директором Лілля, а також займався скаутінгом у Монако.

Крім того, ПСЖ має намір звільнити тренера Маурісіо Почеттіно. Наразі клуб розглядає кандидатів на заміну аргентинцю, але щільніше цим займуться після вирішення питання з Леонардо та Кампушем.

Нагадаємо, емір Катару веде перемовини із Зіданом щодо призначення в ПСЖ.