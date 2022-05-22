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ПСЖ звільнив Леонардо та призначив Кампуша спортивним директором

Сьогодні 18:16 277 0
Клуб шукає заміну Почеттіно
ПСЖ звільнив Леонардо та призначив Кампуша спортивним директором
#Леонардо, #Почеттіно, #ПСЖ

Джерело - RMC Sport.

Спортивний директор ПСЖ Леонардо залишив свою посаду.

Про це повідомляє RMC Sport.

Парижани призначили Луїша Кампуша на це місце.

Наразі португальський менеджер займає посаду стратегічного радника у Сельті. До цього він працював спортивним директором Лілля, а також займався скаутінгом у Монако.

Крім того, ПСЖ має намір звільнити тренера Маурісіо Почеттіно. Наразі клуб розглядає кандидатів на заміну аргентинцю, але щільніше цим займуться після вирішення питання з Леонардо та Кампушем.

Нагадаємо, емір Катару веде перемовини із Зіданом щодо призначення в ПСЖ.

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