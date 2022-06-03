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Манчестер Юнайтед назвав найкращого гравця сезону

Сьогодні 17:52 217 0
Четверта нагорода для Де Хеа
Манчестер Юнайтед назвав найкращого гравця сезону
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Де Хеа, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Іспанський голкіпер Давід Де Хеа визнаний найкращим гравцем Манчестер Юнайтед за версією футболістів у кампанії 2021/22.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Воротар зіграв у 46 матчах у всіх турнірах, 10 з яких відстояв на нуль, а у решті пропустив 66 голів. Де Хеа захищав ворота МЮ у всіх 38-ми турах АПЛ.

Іспанець вже вчетверте у своїй кар'єрі (кампанії 2013/14, 2014/15, 2017/18 і 2021/22) здобуває нагороду "Найкращий гравець сезону", що є новим рекордом клубу. У Кріштіану Роналду, до слова, лише дві такі відзнаки.

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Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

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