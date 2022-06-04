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Україна отримає більше 10 млн доларів за кваліфікацію на ЧС-2022

Сьогодні 13:14 172 0
За потрапляння на ЧС національна команда отримає 2,5 млн доларів
Україна отримає більше 10 млн доларів за кваліфікацію на ЧС-2022
#Збірна України з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Total Sportal.

Збірна України може отримати більше 10 млн доларів у разі виходу на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє Total Sportal.

За потрапляння на ЧС національна команда отримає 2,5 млн доларів. Ще 8 млн заробить після групового етапу.

За вихід до 1/8 фіналу можна отримати ще 12 млн, за чвертьфінал - 16 млн. Четверте місце отримає 22 млн, третє - 26 млн. Фіналіст - 32 млн, переможець - 45 млн.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Вельса у фіналі плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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