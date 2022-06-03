Визначився новий головний тренер Зорі

Новим головним тренером Зорі імовірно стане наставник Кривбаса Олександр Бабич.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Не можу підтвердити інформацію про ван Леувена. Не вірю, що він буде головним тренером Зорі. Думаю, що головним тренером Зорі буде, швидше за все, Олександр Бабич. Була ситуація, що Скрипник був готовий перейти у Дніпро-1.

Тоді Бабич вже був у Запоріжжі і готувався підписувати контракт, але там уважно прочитали контракт Скрипника, і побачили, що він не має права працювати з дублем. Тоді ця ситуація не вийшла, і він дуже якісно відпрацював. У Скрипника закінчився контракт з Зорею.

Я думаю, що буде Бабич. Може бути Хацкевич? Може бути Хацкевич. Люди, які відповідають за трансферну політику клубу, достатньо близькі з обома тренерами. Думаю, що хтось з них може очолити Зорю. Не думаю, що це буде іноземець", – сказав Циганик.