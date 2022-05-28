Зоря розглядає переїзд у Київ або Львів

Зоря вибирає наступне місце для проведення домашніх матчів

Зоря вимушена покинути Запоріжжя через активні бойові дії в області.

Про це повідомляє Zaryalg.com.

Наразі клуб розглядає 2 варіанти для тимчасового розташування команди на наступний сезон – Львів та Київ. В такому випадку команда могла б проводити свої домашні матчі на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського або ж на Арені Львів.

За інформацією джерела, пріоритетним варіантом вважається Львів. Це спростить логістичні питання, враховуючи проведення єврокубкових зустрічей в сусідній Польщі.

Раніше повідомлялося, що Зоря готова проводити матчі єврокубків у Польщі.