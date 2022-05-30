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У Ворсклі визначились з місцем проведення єврокубків

Сьогодні 10:30 204 0
Ворскла базуватиметься за кордоном
У Ворсклі визначились з місцем проведення єврокубків
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Ворскла готуватиметься і буде проводити домашні матчі Ліги конференцій у Польщі.

Про це розповів віцепрезидент полтавців Олег Лисак у коментарі Футбол NEWS.

"80-90% я б дав на те, що команда базуватиметься і гратиме в Польщі.

Максимально хочемо зібрати і легіонерів клубу, і всіх українців. Робитимемо все для того, щоб команда якісно представляла Україну", – сказав Лисак 

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Ворскла посіла у турнірній таблиці УПЛ п'яту сходинку і представлятиме Україну у третьому за силою єврокубку.

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