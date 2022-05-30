У Ворсклі визначились з місцем проведення єврокубків

Ворскла готуватиметься і буде проводити домашні матчі Ліги конференцій у Польщі.

Про це розповів віцепрезидент полтавців Олег Лисак у коментарі Футбол NEWS.

"80-90% я б дав на те, що команда базуватиметься і гратиме в Польщі.

Максимально хочемо зібрати і легіонерів клубу, і всіх українців. Робитимемо все для того, щоб команда якісно представляла Україну", – сказав Лисак