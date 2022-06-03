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Гнабрі відхилив пропозицію Баварії

Сьогодні 18:19 172 0
Баварія не змогла домовитися з Сержом Гнабрі
Гнабрі відхилив пропозицію Баварії
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Серж Гнабрі, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Баварія, ймовірно, не продовжить співпрацю з Сержем Гнабрі.

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Bild.

Мюнхенці робили пропозицію по новому контракту з 19 млн євро на рік. Футболіст не одразу дав відповідь, але згодом відхилив. Керівництво не бажає покращувати пропозицію. Сторони не планують продовжувати перемовини.

Гнабрі має чинну угоду до 2023 року. Він виступає за клуб з 2017 року. Цього сезону забив 17 м’ячів та віддав 10 гольових у 45 матчах.

Нагадаємо, Реал може перехопити Гнабрі в Баварії.

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