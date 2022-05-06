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Вінгер Шахтаря може перейти у Вест Гем

Вчора 21:55 233 0
Тете влітку може змінити клуб
Вінгер Шахтаря може перейти у Вест Гем
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Ліон, #Тете, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - isport.ua.

Вінгер Шахтар Тете, який на правах оренди виступає за Ліон, влітку може перейти у Вест Гем.

Про це повідомляє talkSport.

Представники лондонського клубу опинилися під враженнями, як Тете проявив себе за Ліон.

Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс особисто зацікавлений у підписанні бразильця.

Зазначається, що взимку футболіста могли підписати: Лестер, Брентфорд та Саутгемптон.

У поточному сезоні Тете зіграв шість матчів у чемпіонаті Франції, у яких забив один гол та виконав шість гольових передач.

Актуально: Тете: Хочу на довгий термін залишитися у Ліоні

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