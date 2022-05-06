Вінгер Шахтаря може перейти у Вест Гем

Джерело - isport.ua.
Вінгер Шахтар Тете, який на правах оренди виступає за Ліон, влітку може перейти у Вест Гем.
Про це повідомляє talkSport.
Представники лондонського клубу опинилися під враженнями, як Тете проявив себе за Ліон.
Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс особисто зацікавлений у підписанні бразильця.
Зазначається, що взимку футболіста могли підписати: Лестер, Брентфорд та Саутгемптон.
У поточному сезоні Тете зіграв шість матчів у чемпіонаті Франції, у яких забив один гол та виконав шість гольових передач.