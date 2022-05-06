Вінгер Шахтаря може перейти у Вест Гем

Тете влітку може змінити клуб

Вінгер Шахтар Тете, який на правах оренди виступає за Ліон, влітку може перейти у Вест Гем.

Про це повідомляє talkSport.

Представники лондонського клубу опинилися під враженнями, як Тете проявив себе за Ліон.

Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс особисто зацікавлений у підписанні бразильця.

Зазначається, що взимку футболіста могли підписати: Лестер, Брентфорд та Саутгемптон.

У поточному сезоні Тете зіграв шість матчів у чемпіонаті Франції, у яких забив один гол та виконав шість гольових передач.

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