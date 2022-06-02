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Кравець може завершити кар'єру

Сьогодні 22:11 267 0
Футболіст допускає такий варіант розвитку подій, щоб завершити свої виступи.
Кравець може завершити кар'єру
#Кравець

Джерело - Брутальний Футбол.

Колишній нападник Динамо Артем Кравець обдумує завершення професійної кар'єри.

Про це розповів сам футболіст в ефірі Брутального футболу.

"Побачимо, що трапиться цього літа. Мене вже двічі прооперували на спині та я не хочу ризикувати своїм здоров'ям. Якщо мене запросить якийсь нормальний клуб — ще можна подумати.

Мені 33 роки — це нормальний вік для того, щоб завершити виступи. У мене є сім'я, діти — я знайду, чим зайнятись після футболу. Не бачу в цьому проблеми", — розповів Кравець.

Раніше Кравець відреагував на злочинне вторгнення рашистів.

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