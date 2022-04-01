Ексфорвард збірної України вірить в ЗСУ

Колишній нападник збірної України Артем Кравець відреагував на злочинне вторгнення рашистів.

Про це розповів сам футболіст у програмі ФутболNews.

"Ні секунди не сумнівався, що ми переможемо. Наша країна, люди, збройні сили України, у мене просто немає слів – кожного дня схиляю голову перед ними й допомагаю чим можу.

Дуже сподіваюся, що кожне життя, яке поклала наша країна, люди, які загинули – це не буде дарма. Ми відновимо нашу цілісність й незалежність від наших "друзів", які пішли на нас війною. Величезна гордість повага кожному українцю, який зараз допомагає у війні проти фашистів, будемо називати речі своїми іменами.

Люди з країни, яка зараз воює та знищує наші міста, сидять вдома та просто мовчать, де б вони не перебували. Таким діям не може бути жодного виправдання. Для мене цих людей більше не існує", – сказав Кравець.