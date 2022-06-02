Ярмоленко присвятив перемогу над Шотландією українським захисникам

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко подякував за підтримку на матчі півфіналу плей-оф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

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"Дякуємо за підтримку! Дякуємо за те, що вірите в нас! Присвячуємо цю перемогу народу України, кожному захиснику, хто зараз на полі бою боронить нашу країну. Ми обов'язково виграємо у цій війні. 5 червня. Вирішальний момент. Бажаємо зробити подарунок кожному українцю. Віддамо всі сили. Слава ЗСУ! Слава Україні!" – написав Ярмоленко.