Головне
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:40 2770
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією
Сьогодні 13:30 718
Зінченко: Матч із Вельсом стане фіналом усього нашого життя
Сьогодні 13:09 247
Стала відома арена, на якій відбудеться бій Усик - Джошуа
Сьогодні 11:39 593
Маліновський: Ця перемога для наших воїнів, які перебувають на передовій
Сьогодні 10:09 285
Визначено найкращого гравця матчу Шотландія - Україна
Сьогодні 09:09 1079
Петраков: Ми грали для людей, які зараз виборюють свободу України
Сьогодні 08:08 446
Збірна України зіграє з Вельсом за вихід на чемпіонат світу 2022
Сьогодні 00:59 1850
Шотландія - Україна 1:3: відео голів
Сьогодні 00:37 5360
Шотландія - Україна 1:3. Як це було
Вчора 23:38 96587
Прямі трансляції

Ярмоленко присвятив перемогу над Шотландією українським захисникам

Сьогодні 16:25 113 0
Ярмоленко присвятив перемогу над Шотландією українським захисникам
Ярмоленко присвятив перемогу над Шотландією українським захисникам
Фото - УАФ
#Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко подякував за підтримку на матчі півфіналу плей-оф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

Актуально: Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією

"Дякуємо за підтримку! Дякуємо за те, що вірите в нас! Присвячуємо цю перемогу народу України, кожному захиснику, хто зараз на полі бою боронить нашу країну. Ми обов'язково виграємо у цій війні.

5 червня. Вирішальний момент. Бажаємо зробити подарунок кожному українцю. Віддамо всі сили. Слава ЗСУ! Слава Україні!" – написав Ярмоленко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yarmolenko Andriy (@yarmolenkoandrey)

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського Ярмоленко забив фантастичний гол після геніального пасу Маліновського 3486
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 40145
Шотландія - Україна 1:3: відео голів Шотландія - Україна 1:3: відео голів 5360
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 2770
Шотландія - Україна 1:3. Як це було Шотландія - Україна 1:3. Як це було 96587
Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу Шотландія - Україна 1:3: огляд матчу 4331
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 94221
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12571
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4635 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 244523
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12260 2
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 116494