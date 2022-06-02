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Кларк: Збірна України не дозволила нам грати з м'ячем

Сьогодні 13:25 249 0
Наставник збірної Шотландії - про поразку від українців
Кларк: Збірна України не дозволила нам грати з м'ячем
Фото Getty Images

Джерело - УЄФА.

Головний збірної Шотландії Стів Кларк прокоментував поразку від національної команди України (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

"Україна не дозволила нам грати із м'ячем. Ми пропустили другий гол раніше, ніж встигли до ладу адаптуватися під хід цього матчу. Нам не вистачало витримки. Нам не вдавалося опустити м'яч та створювати гольові моменти. Ми б'ємося разом і разом переживаємо невдачі. Зараз нам важко, але незабаром доведеться розпочинати підготовку до наступного циклу.

Потрібно сказати чесно: перемогла найсильніша команда. Ми вітаємо Україну та бажаємо їй удачі у Кардіффі. Потрібно побажати удачі й збірній Вельсу. Цей матч має вийти хорошим, і дуже шкода, що ми не візьмемо у ньому участі. Сьогодні не наш вечір", - сказав Кларк.

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