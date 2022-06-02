Став відомий час початку матчу України проти Вельсу

5 червня о 19:00 синьо-жовті зіграють вирішальний матч кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Перемога у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2022 над шотландцями (3:1) дозволяє збірній України виступити на вирішальному етапі відбору до Катару.

Синьо-жовті у фіналі плей-оф відбору ЧС-2022 зустрінуться зі збірною Вельсу, яка в іншому півфіналі у березні перемогла Австрію (2:1).

Поєдинок Вельс - Україна відбудеться 5 червня на стадіоні Кардіфф Сіті валлійської столиці та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Переможець цього протистояння вийде до фінального раунду ЧС-2022, де наприкінці року зіграє у групі B з командами Англії, США та Ірану.