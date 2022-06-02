Шотландія - Україна 1:3: відео голів

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула перемогу над збірною Шотландії у півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 - 1:3.

Рахунок у матчі на 33-й хвилині шикарним ударом після геніального пасу Маліновського відкрив Ярмоленко. Роман Яремчук подвоїв рахунок на 49-й хвилині. На 79-й хвилині Шотландія зусиллями Макгрегора скоротила розрив у рахунку, однак останнє слова залишилося за підопічними Петракова. Артем Довбик у доданий арбітром час після класного пасу Олександра Зінченка вийшов віч-на-віч із воротарем і впевнено встановив підсумкові цифри на табло.

0:1 - 33' Ярмоленко

0:2 - 49' Яремчук

1:2 - 79' Макгрегор

1:3 - 90+5' Довбик