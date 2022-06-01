Палкін: Питання тренера Шахтаря відкрите

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі швидше за все покине клуб.

Про це розповів генеральний директор гірників Сергій Палкін.

"Що ми сьогодні знаємо? Ми граємо у груповому етапі Ліги чемпіонів. Він починається у вересні. До нього треба підготуватись. Потрібно розпочинати за півтора-два місяці. Це те, що сьогодні зрозуміло.

Сюди накладається питання чемпіонату, тренерського штабу, футболістів тощо. Над цим треба працювати. Коли будуть відповіді на питання про чемпіонат та багато іншого, тоді й підлаштовуватимемося під цю ситуацію".

Хто буде тренером: Де Дзербі, Срна чи хтось інший? Це питання відкрите", - розповів Палкін.