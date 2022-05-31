Срна готовий очолити Шахтар

Питання з новим головним тренером Шахтаря наріз відкрите.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна в ефірі Футбол NEWS.

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"Чи може Даріо Срна може очолити Шахтар, якщо Роберто де Дзербі піде? Станом на сьогодні – ні. Всі знають, що я людина Шахтаря. Навіть якщо треба буде їздити за кермом автобуса Шахтаря, то я буду. Якщо знадобиться, щоб я став тренером Шахтаря, то немає проблем. За клуб я на все готовий.

– Хто ухвалюватиме рішення – ви, чи Ахметов?

У нас президент ухвалює рішення. Є багато фахівців в Україні, за кордоном", – розповів Даріо Срна", - відзначив Срна.