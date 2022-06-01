Джерело - УАФ.
Збірна України зіграє проти Шотландії у півфінальному матчі плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.
Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою команди на поєдинок.
Воротарі: Бущан, Пятов, Різник
Захисники: Соболь, Бондар, Сирота, Забарний, Миколенко, Качараба, Караваєв, Матвієнко
Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Зінченко, Піхальонок, Зубков
Нападники: Яремчук, Довбик
До заявки не увійшли Андрій Лунін, Денис Попов та Данило Сікан, які прибули до Шотландії.