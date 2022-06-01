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Лунін та Сікан не увійшли до заявки збірної України на матч з Шотландією

Сьогодні 11:19 458 0
Поєдинок відбудеться о 21:45
Лунін та Сікан не увійшли до заявки збірної України на матч з Шотландією
#Збірна України з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - УАФ.

Збірна України зіграє проти Шотландії у півфінальному матчі плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою команди на поєдинок.

Воротарі: Бущан, Пятов, Різник

Захисники: Соболь, Бондар, Сирота, Забарний, Миколенко, Качараба, Караваєв, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Зінченко, Піхальонок, Зубков

Нападники: Яремчук, Довбик

До заявки не увійшли Андрій Лунін, Денис Попов та Данило Сікан, які прибули до Шотландії.

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