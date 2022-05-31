Визначився список збірної України, який вирушив на матч з Шотландією

Джерело - УАФ.
Став відомий список футболістів, які відправилися разом із національної збірною України на матч з Шотландією в Глазго.
Про це повідомляє УАФ.
До команди приєднався Андрій Лунін, який виграв з Реалом Лігу чемпіонів.
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал);
Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі - Динамо), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва - Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія);
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Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва - Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі - Динамо), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош);
Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Ганза).
Нагадаємо, визначився арбітр матчу збірна України - збірна Шотландії.