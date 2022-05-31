Збірна України зможе пройти Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер Металіста Олександр Кучер.

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"Думаю, Україні вдасться перемогти. Звісно, шкода, що хлопці не грали стабільно, що не було продовження чемпіонату в Україні через війну. Попри це є легіонери з ігровою практикою, зокрема Зінченко й Маліновський.

У наших хлопців вистачає характеру, вони розуміють, що це за матч і докладуть максимум зусиль задля перемоги", - пояснив Кучер.