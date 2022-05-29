Зідан відмовився очолювати ПСЖ

Французький фахівець не працюватиме у Парижі

Колишній тренер Реала Зінедін Зідан не очолюватиме ПСЖ.

Про це повідомляє Téléfoot.

Французький фахівець був головною метою катарських власників клубу, але його не переконав проект парижан.

Наразі в остаточний шорт-лист ПСЖ увійшли чотири спеціалісти. Це Рубен Аморім (Спортінг), Крістоф Гальтьє (Ніцца), Сержіу Консейсау (Порту), Тіаго Мотта (Спеція).

При цьому наголошується, що Маурісіо Почеттіно, контракт якого із ПСЖ діє до червня 2023 року, хоче залишитися у клубі.

Раніше ПСЖ продовжує щодня зв'язуватися із Зіданом.