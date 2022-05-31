Ексзахисник збірної України підписав контракт з російським клубом

Ексзахисник молодіжної збірної України змінив клуб

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт, який колись виступав за Олімпік, Чорноморець і викликався в молодіжну збірну України, став гравцем Урала.

Про це повідомляє пресслужба російського клубу.

Останній рік центрбек відіграв у складі СКА-Хабаровськ, а тепер вирішив перейти в інший російський клуб. Раніше Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт, окрім чемпіонатів України і росії, пограв у першостях Данії та Гонконгу.

Відзначимо, що батько футболіста є конголезцем, а мама – українка. Іллой-Айєт народився в Одесі і викликався в молодіжну збірну України, але згодом вирішив виступати за Конго, зігравши 2 матчі (1 гол) у футболці національної команди.

Раніше Кулаков призупинив контракт з Уралом.