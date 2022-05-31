Маріо Балотеллі може повернутися у Серію А

Футбольна агенція Міно Райоли запропонувало Ювентусу підписати форварда Адана Демірспора Маріо Балотеллі.

Про це повідомляє Virgilio.

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Агентство запропонувало туринському клубу придбати 31-річного італійця за дуже низькою ціною. Відповідь Ювентуса наразі невідома.

У 31 матчі турецького чемпіонату нападник забив 18 голів (4 с пенальті) та зробив 4 асисти.

Transfermarkt оціню футболіста у 2,3 мільйона євро. Його контракт з турецьким клубом розрахований до літа 2024 року.