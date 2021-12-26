Гол Маріо не приніс перемогу його команді

Джерело - Чемпіон.

Нападник Адана Демірспор Маріо Балотеллі відзначився красивим голом у 19 турі турецької Суперліги проти Гезтепе (1:1).

31-річний форвард класно пробив із 26 метрів у дев'ятку воріт суперника. М'яч летів зі швидкістю 123 км/год.

⭐ Mario Balotelli



🚀 123 km/h

🎯 26 metre



🗝️ "Enfes bir gol!"

🔜 "Pozisyonu başlatan da Balotelli..."

🤝 "Bjarnason'un oynadığı maçlarda Balotelli'nin performansı artıyor."



🗣️#beINSüperLig pic.twitter.com/o98Mo5x6Qf — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 26, 2021

У поточному сезоні Балотеллі провів 18 матчів, у яких забив 7 голів і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Ярмоленко зацікавив лідера турецької Суперліги.

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