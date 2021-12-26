Джерело - Чемпіон.
Нападник Адана Демірспор Маріо Балотеллі відзначився красивим голом у 19 турі турецької Суперліги проти Гезтепе (1:1).
31-річний форвард класно пробив із 26 метрів у дев'ятку воріт суперника. М'яч летів зі швидкістю 123 км/год.
⭐ Mario Balotelli— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 26, 2021
🚀 123 km/h
🎯 26 metre
🗝️ "Enfes bir gol!"
🔜 "Pozisyonu başlatan da Balotelli..."
🤝 "Bjarnason'un oynadığı maçlarda Balotelli'nin performansı artıyor."
🗣️#beINSüperLig pic.twitter.com/o98Mo5x6Qf
У поточному сезоні Балотеллі провів 18 матчів, у яких забив 7 голів і зробив 2 результативні передачі.
Нагадаємо, Ярмоленко зацікавив лідера турецької Суперліги.
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