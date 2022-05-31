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Головний тренер збірної Шотландії пообіцяв підтримку українцям перед матчем

Вчора 21:56 213 0
Стів Кларк прокоментував матч проти збірної України
Головний тренер збірної Шотландії пообіцяв підтримку українцям перед матчем
#Кларк

Джерело - УАФ.

Уболівальники збірної Шотландії підтримають українців перед матчем плей-оф відбору ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер шотландців Стів Кларк.

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"Це буде емоційний вечір для всіх уболівальників на стадіоні через війну, яку росія розв’язала в Україні. Я впевнений, що наші трибуни віддадуть належне українцям перед поєдинком, а потім перемкнуть свою увагу на підтримку рідної збірної.

Я зосереджений на своїй команді й дуже хочу поїхати з нею на чемпіонат світу до Катару", — сказав Кларк.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться завтра, 1 червня.

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