Головний тренер збірної Шотландії пообіцяв підтримку українцям перед матчем

Уболівальники збірної Шотландії підтримають українців перед матчем плей-оф відбору ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер шотландців Стів Кларк.

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"Це буде емоційний вечір для всіх уболівальників на стадіоні через війну, яку росія розв’язала в Україні. Я впевнений, що наші трибуни віддадуть належне українцям перед поєдинком, а потім перемкнуть свою увагу на підтримку рідної збірної.

Я зосереджений на своїй команді й дуже хочу поїхати з нею на чемпіонат світу до Катару", — сказав Кларк.